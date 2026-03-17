Подмосковные школьники передадут библиотекам других регионов почти 2 тысячи книг

Гимназия им. Е. М. Примакова

Гимназия имени Евгения Примакова в Одинцове присоединилась к всероссийской акции «Дарите книги с любовью». Мероприятие проводят Российская государственная детская библиотека и ассоциация «Растим читателя».

Инициатива нацелена на поддержку библиотек в небольших населенных пунктах и помощь детским читальным залам по всей стране.

В Министерстве образования Московской области отметили, что в этом году учителя, ученики и их семьи смогли собрать свыше 1,7 тысячи книг.

В ближайшее время издания отправят в Вышковскую поселковую библиотеку № 18 в Брянской области, а также в библиотеки Курской области. Благодаря этому фонды пополнятся современной детской и подростковой литературой, книгами по истории России и изданиями, посвященными здоровому образу жизни.

Главная задача — не просто передать книги, но и вновь обратить внимание детей на чтение как важную часть развития и личного роста. Организаторы подчеркивают: книга остается одним из самых ценных подарков, способных формировать интерес к знаниям и расширять кругозор.

Гимназисты активно включаются в инициативу, проявляя искренний интерес к чтению и готовность делиться книгами со сверстниками из других регионов.

Подобная практика для гимназии уже стала традицией: годом ранее учащиеся собирали литературу для Краснослободской центральной библиотеки, которая находится в Республике Мордовия.