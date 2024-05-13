Подмосковные школьники отдохнут в лагере «Содружество Орлят России» | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 13:27 Подмосковные школьники отдохнут в лагере «Содружество Орлят России» Подмосковные четвероклассники приехали в лагерь во Владивостоке Пресс-служба министерства образования Московской области

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Подмосковные школьники приехали в лагерь «Содружество Орлят России», смена которого проходит на базе Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке. В этом году к участию в программе отобрали 871 школьника из разных регионов России.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, от Подмосковья в лагерь отправились 27 ребят — 24 ученика четвертых классов, один старшеклассник-наставник и два учителя начальных классов.

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Детям отдых запомнится надолго, ведь их ждут командные и интеллектуальные игры, спортивные фестивали, творческие встречи и увлекательные мастер-классы, а завершится смена Праздником детства, после которого ребята попрощаются с младшей школой и перейдут в среднюю.

Учителя начальных классов смогут в лагере пройти ускоренный курс повышения квалификации.

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