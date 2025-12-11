Подмосковные школьники и студенты стали лауреатами всероссийского конкурса

Всероссийский конкурс «Большая перемена» завершился триумфом для молодежи Подмосковья. Лауреатами стали 100 школьников и студентов колледжей региона, а 35 из них получили дипломы победителей в трех возрастных категориях.

Наиболее значимые проекты представили в рамках встречи с главой Министерства образования Московской области Ингрид Пильдес.

Участники конкурса разработали социально значимые инициативы в 12 разных направлениях. Победителям вручили денежные призы на суммы до миллиона рублей, которые они смогут направить на получение образования или собственное дело.

Среди лауреатов — Дарья Козлова из школы № 11 в Электростали, которая создала сервис для развития волонтерства в России, и Софья Черярина из Орехово-Зуевской гимназии № 15 — автор программы по профориентации для старшеклассников.

«Я выбрала четыре приоритетных направления-кластера: экономика, медицина, юриспруденция и, конечно же, ИТ. На протяжении четырех дней ребята бы погружались в каждый из этих кластеров и разрабатывали профориентационную игру. Кроме того, ребята бы работали каждый день в новой группе», — рассказала София Черярина.

Также на встрече присутствовали семь призеров конкурса. Алена Вековищева из гимназии № 2 «Квантор» в Коломне исследовала тренды среди поколения зумеров.

Юлия Иванова из балашихинской школы № 26 выступила с проектом активностей, которые можно проводить в заповедниках, а Варвара Кочергина из школы № 9 в Ступине — с инициативой по созданию школьного книжного клуба.

«Эта встреча дает уникальную возможность ребятам не только поделиться своими успехами и оригинальными идеями, но и вдохновиться достижениями своих сверстников. Мы гордимся тем, что в Подмосковье формируется новое поколение активных, инициативных и целеустремленных молодых людей, готовых не только мечтать, но и действовать, меняя мир вокруг себя к лучшему», — отметила председатель отделения «Движение Первых» в Московской области Анастасия Бочарова.

Конкурс проводят по национальному проекту «Молодежь и дети».