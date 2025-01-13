Подмосковные школьники и студенты приняли участие в стажировке в ОАЭ

Десятидневная образовательная языковая стажировка, организованная Образовательным центром имени шейхи Фатимы бинт Мубарак при поддержке Министерства просвещения России, завершилась в Абу-Даби. в мероприятии участвовали 25 школьников и студентов, среди которых пятеро из Подмосковья.

В ходе стажировки участники получили знания о культуре, искусстве и традициях Объединенных Арабских Эмиратов, а также изучили особенности арабского языка и принципы арабской письменности. Теоретические занятия были дополнены практическими упражнениями.

Программа также включала различные культурные мероприятия. Участники отправились на экскурсии в пустыню Руб-эль-Хали, посетили мечеть шейха Зайда, Лувр Абу-Даби и познакомились с экспозицией крепости Каср Аль-Хосн, а также президентским дворцом Каср Аль-Ватан. Кроме того, они ознакомились с образовательным процессом в Русской школе в Абу-Даби.

Директор гимназии Майя Майсурадзе отметила, что подобные программы способствуют развитию живого и конструктивного диалога между представителями разных культур. Она подчеркнула, что стажировка не только способствовала обмену знаниями, но и укрепила сотрудничество между странами. Директор также выразила уверенность, что программа откроет новые перспективы для подмосковных детей в изучении языка, поможет им завести друзей в ОАЭ и строить образовательные маршруты в сфере международного сотрудничества.