Подмосковные школьники и студенты примут участие в национальном научном конкурсе

Конкурс «АПК — Молодежь, Наука, Инновации» начнется с 1 сентября по 14 октября. Во всероссийских соревнованиях смогут принять участие школьники, студенты, преподаватели и специалисты по делам молодежи.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Национальная система развития научной, творческой, и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» организует конкурс научно-исследовательских, изобретательных, проектных и творческих работ.

«Участникам предлагается создать проект по направлениям: ботаника, растениеводство, зоология, животноводство, ветеринария, агрономия, генетика, технологии переработки сельскохозяйственной продукции, агробизнес, нормотворчество и кадры в агропромышленном комплексе и другим», — пояснили в ведомстве.

Заочные туры пройдут с 1 сентября по 14 октября этого года и с 1 января по 25 февраля 2025 года.

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