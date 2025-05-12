Подмосковные шахматисты стали призерами чемпионата и первенства России

Шахматисты из Московской области завоевали серебро и бронзу на командном чемпионате и первенстве России. Спортивное событие проходило в Сочи с 26 апреля по 7 мая.

В начале турнира все восемь подмосковных команд столкнулись с трудностями. Мужская сборная проиграла в первых турах командам из Белоруссии и СК «КПРФ». Команде девушек пришлось играть без одного из своих лидеров — Александры Морозовой. Юношеская сборная также потерпела несколько досадных поражений.

Несмотря на сложный старт, мужская команда заняла третье место в чемпионате страны, а команда девушек завоевала серебряные медали. Особенно отличилась Татьяна Шиманская — она набрала семь очков из девяти на второй доске и стала главной силой своей сборной. Среди юношей выделился Руслан Минхайдаров — он набрал 6,5 очка из восьми.

В Высшей лиге участвовали четыре подмосковные команды: два состава гимназии имени Примакова, команда «Подмосковные вечера» и сборная РАНХиГС. Все команды из Подмосковья на протяжении турнира поддерживал сенатор, многократный чемпион мира и президент шахматной федерации региона Сергей Карякин. Напомним, соревнования организовали по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».