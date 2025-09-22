Подмосковные шахматисты примут участие в Кубке мира в Индии

Подмосковные гроссмейстеры Володар Мурзин и Иван Землянский примут участие в Кубке мира. Турнир пройдет в Гоа с 30 октября по 27 ноября.

Как рассказали в региональном Минспорте, для участия в турнире Володар Мурзин и Иван Землянский получили специальное приглашение ФИДЕ.

В 2024 году Володар Мурзин стал чемпионом мира по быстрым шахматам среди мужчин. Вместе с семьей спортсмен проживает в Химках.

Иван Землянский в составе сборной России стал победителем всемирной шахматной олимпиады. Последнюю норму гроссмейстера он выполнил в 13 лет, когда стал самым молодым обладателем этого звания в истории страны.

В Кубке мира примут участие 206 шахматистов, трое из которых отправятся на турнир претендентов 2026 года.