Подмосковные шахматисты победили в историческом турнире с командой из Москвы

Матч между шахматными сборными Московской области и Москвы закончился победой подмосковной команды. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта региона.

Состязание прошло в необычной обстановке — на двухпалубном теплоходе во время прогулки по Москве-реке. За шахматные доски сели не просто спортсмены, а известные гроссмейстеры и представители руководства обеих федераций. В команду Подмосковья вошли президент федерации Сергей Карякин, исполнительный директор Альберт Миннуллин, вице-президент Владимир Поткин, тренеры Яков Геллер, Игорь Ягупов и другие сильные игроки, включая гроссмейстеров Ирину Судакову и Бориса Савченко. Запасными были Александра Грищенко и Игорь Кириллов.

Перед стартом матча участников поздравил министр спорта региона Дмитрий Абаренов. В составе команды Москвы сыграли президент федерации Сергей Лазарев, международный мастер Артем Ахметов, гроссмейстеры Сергей Смагин, Александр Злочевский, Василий Папин и другие. Запасными выступили Михаил Можаров и Анастасия Спицына.

Матч был напряженным — первые два тура завершились вничью. Важным стал поединок Миннуллина и Ахметова, в котором победил представитель Подмосковья. Команды поочередно выходили вперед, но к десятому туру счет был равным — 45:45. Все решил финальный раунд, где Подмосковье одержал победу — 51:49.

Это уже вторая подобная встреча. Первая состоялась полтора года назад в отеле «Националь» по инициативе Сергея Смагина. Напомним, мероприятие организовали в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».