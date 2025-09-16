Подмосковные шахматистки выиграли 2 медали на международных играх

Подмосковные шахматистки получили две медали на международных играх Александра Невского. Они получили золото и серебро на личных турнирах.

Как рассказали в региональном Минспорте, золотую медаль выиграла Ульяна Бубнова из Домодедова. Второе место заняла Александра Морозова из Егорьевска. Тройку призеров замкнула их соперница из Самарской области.

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге с 9 по 15 сентября. В них участвовали более 100 шахматисток из России, стран СНГ и Сербии.

В программу игр также вошли баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, самбо, скейтбординг, шахматы и ВФСК ГТО.

Соревнования проводились по госпрограмме «Спорт России».