Подмосковные семьи с детьми-инвалидами будут получать выплату до 110 тысяч рублей

Московская область включилась в проект по внедрению электронных сертификатов для реабилитации детей-инвалидов, которые впервые признаны инвалидами. В числе пилотных регионов также находятся Удмуртская Республика, Рязанская, Свердловская, Тюменская области и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева сообщила, что уже в этом году семьи получат на карту «Мир» сумму от 85 до 110 тысяч рублей, которую можно будет потратить на различные реабилитационные услуги для ребенка.

Министерство социального развития Подмосковья уточнило, что сертификат представляет собой денежные средства, предназначенные для оплаты реабилитации детей в специализированных учреждениях. В этом году около трех тысяч детей-инвалидов смогут воспользоваться такой возможностью.

Кроме реабилитационных процедур, сертификат можно будет использовать для оплаты питания и проживания как самих пациентов, так и их сопровождающих. Обналичить эти средства нельзя — они предназначены исключительно для реабилитации.

Людмила Болатаева отметила, что сертификат полностью цифровой и его оформление произойдет автоматически при установлении инвалидности ребенку, без необходимости подачи заявления.

В рамках нового проекта предусмотрена покупка оборудования для реабилитации на сумму свыше 40 миллионов рублей, что позволит организовать более 120 реабилитационных мероприятий для детей в социальных центрах Подмосковья.