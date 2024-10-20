Подмосковные семьи поучаствовали во всероссийском форуме «Родительский совет»

Около 80 семей со всех регионов России приняли участие в форуме «Родительский совет». Среди них — многодетная пара Зотовых из Серпухова, которая победила во всероссийском семейном конкурсе.

Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, в рамках форума для детей подготовили интересную программу — игры, викторины и мастер-классы, а родители поделились опытом, как вовлечь отцов в процесс воспитания детей и как совместить семью и карьеру.

«Мы очень рады принять участие в форуме. У нас была возможность пообщаться с семьями с Заполярья, Камчатки, Сахалина, Краснодара и других округов нашей необъятной Родины. Профессиональные площадки оказались очень интересными», — рассказал Владимир Зотов.

В этом году Зотовы победили в номинации «Семья — хранитель традиций» всероссийского конкурса «Семья года».

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