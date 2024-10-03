Подмосковные семьи получили субсидии для новорожденных на 100 миллионов рублей в сентябре

Подмосковные семьи, где недавно родился ребенок, могут оформить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочную коробку с необходимыми для младенца вещами. В сентябре на эту меру поддержки направили более 100 миллионов рублей.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, всего с начала году выплату получили родители 45 тысяч детей, общая сумма поддержки превысила 900 миллионов рублей.

По словам вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой, чаще всего родители выбирают в качестве поддержки денежные средства. Они помогают в первые месяцы после появления ребенка, когда расходы заметно увеличиваются.

Оформить выплату можно при регистрации ребенка в роддоме или перинатальном центре. С августа этого года пройти процедуру можно и в НИИ акушерства и гинекологии.

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