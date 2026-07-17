Подмосковные семьи победили на региональном экологическом конкурсе

Творческий проект объединил более 200 участников, причем к нему присоединились не только жители Подмосковья, но и семьи из Красноярска, Уфы и Стерлитамака. Наиболее активными стали представители Химок, Мытищ, Красногорска и Истры.

Победителями конкурса признали семью Синозацких из Истры, отмеченную за высокую экологическую мотивацию, Дойниковых из Уфы — за вовлеченность всех поколений, Коваленко из Мытищ — за командную работу, а также семью Усачевых из Подмосковья, которая, по мнению жюри, показала, что забота об экологии начинается с самого раннего возраста.

Отдельные награды получили жители Красногорска и Химок Вячеслав и Татьяна Тазины, Арина Пастухова и Айдар Кунаев. Специальными призами также были отмечены семья Авхадеевых из Красноярска и Елисей Скаринович из Химок.

Еще одну специальную награду Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами Московской области получил Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий. В номинации, посвященной экологическому просвещению студентов, была отмечена преподаватель и волонтер Ольга Арасланова.

Конкурс планируют сделать ежегодным. Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко подчеркивал, что в регионе растет число жителей, заинтересованных в продвижении экологических инициатив, а экологическое просвещение детей и взрослых остается одним из ключевых направлений работы.