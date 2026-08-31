Регистрация новой российской породы перепелов — радонежской — стала важным событием для агропрома страны. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, ее вывели специалисты селекционно-генетического центра «Загорское ЭПХ» в Сергиевом Посаде совместно с компанией «Генофонд».

Традиционно в регионе также сохраняют популяции японской, эстонской и маньчжурской пород.

Всего разведением птицы занимаются четыре площадки: «Генофонд» и «Тураковский птицеводческий комплекс» (Сергиев Посад), «Шульгино» (Волоколамск) и «Шепиловская птицефабрика» (Серпухов).

Общее поголовье на территории области приближается к 790 тысячам особей.

Птицеводческая отрасль Московской области демонстрирует уверенный рост, опираясь не только на массовое производство, но и на прочную научную базу.

За минувший год предприятия выпустили 1,4 тысячи тонн перепелиного мяса и более 41,7 миллиона яиц.