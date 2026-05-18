Подмосковные селекционеры приступили к посеву гибридных форм зерновых культур

С приходом теплой погоды в федеральном исследовательском центре «Немчиновка» в Одинцове начался активный этап полевых работ. Ученые приступили к ключевым агрономическим и селекционным исследованиям.

Научные эксперименты направлены на создание новых высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур.

Сотрудники лабораторий яровой пшеницы, ячменя, овса и зернобобовых культур совместно с генетиками и селекционерами провели ручной посев гибридных форм, которые получили в результате многолетней работы.

Эти образцы рассматривают как перспективную базу для выведения новых сортов. Кроме того, в почву заложили генетическую коллекцию, которую будут использовать в дальнейших программах гибридизации в летний период. Ручной посев позволяет сохранить точность экспериментов и повысить достоверность будущих научных результатов.

Параллельно на производственных участках продолжаются работы по уходу за уже имеющимися посевами. Озимые культуры проходят этапы подкормки и обработки, что обеспечивает им стабильное развитие, а яровые культуры уже находятся в стадии активного полевого сева.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что в текущем году ученые центра добились значимых результатов. Две новые линии озимой пшеницы — «Московская 31» и «Немчиновская 14» — официально внесли в государственный реестр селекционных достижений России.

Работа исследователей продолжается в формате постоянного сочетания науки и практики, где каждое поле становится экспериментальной площадкой для разработки решений, способных укрепить аграрный сектор страны.