Подмосковные саночницы выиграли 4 медали на чемпионате России
Подмосковные спортсменки выиграли четыре медали на чемпионате России по санному спорту. Они получили одно золото, одно серебро и две бронзы.
Как сообщили в Минспорте Подмосковья, лучший результат в дисциплине «двухместные сани — спринт» показали Виктории Демченко и Олесе Михайленко.
Серебро завоевала Дарья Олесик. Кроме того, она получила бронзу по итогам спринта на одноместных санях.
Виктория Демченко и Олеся Михайленко также заняли третье место в дисциплине «двухместные сани».
Соревнования проходили 22 и 23 февраля в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» в Сочи.
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