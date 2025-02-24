Подмосковные саночницы выиграли 4 медали на чемпионате России

Подмосковные спортсменки выиграли четыре медали на чемпионате России по санному спорту. Они получили одно золото, одно серебро и две бронзы.

Как сообщили в Минспорте Подмосковья, лучший результат в дисциплине «двухместные сани — спринт» показали Виктории Демченко и Олесе Михайленко.

Серебро завоевала Дарья Олесик. Кроме того, она получила бронзу по итогам спринта на одноместных санях.

Виктория Демченко и Олеся Михайленко также заняли третье место в дисциплине «двухместные сани».

Соревнования проходили 22 и 23 февраля в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» в Сочи.