Подмосковные саночницы выиграли 2 золотые медали на всероссийских соревнованиях
С 19 по 24 декабря в Сочи прошли всероссийские соревнования по санному спорту «Кубок Федерации памяти Леонида Гарта». Спортсменки из Подмосковья выиграли на состязаниях две золотые медали.
В Министерстве физической культуры и спорта Московской области отметили, что Виктория Демченко из Дмитрова стала победительницей в соревнованиях среди женщин на одноместных санях.
Она также заняла первое место в паре с другой представительницей округа Олесей Михайленко в рамках женских стартов на двухместных санях.
Турнир провели в рамках федеральной программы «Спорт России». В соревнованиях приняли участие 35 спортсменов из семи регионов страны.
