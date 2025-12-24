Подмосковные саночницы выиграли 2 золотые медали на всероссийских соревнованиях

С 19 по 24 декабря в Сочи прошли всероссийские соревнования по санному спорту «Кубок Федерации памяти Леонида Гарта». Спортсменки из Подмосковья выиграли на состязаниях две золотые медали.

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области отметили, что Виктория Демченко из Дмитрова стала победительницей в соревнованиях среди женщин на одноместных санях.

Она также заняла первое место в паре с другой представительницей округа Олесей Михайленко в рамках женских стартов на двухместных санях.

Турнир провели в рамках федеральной программы «Спорт России». В соревнованиях приняли участие 35 спортсменов из семи регионов страны.