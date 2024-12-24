Подмосковные саночники выиграли 6 медалей на всероссийском турнире

Подмосковные спортсмены выиграли шесть медалей на соревнованиях по скоростному спуску на санях за Кубок Леонида Гарта. В копилке Московской области два золота, два серебра и две бронзы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

Чемпионами Кубка в миксте среди одноместных саней стали Павел Репилов и Дарья Олесик. Также Олесик стала бронзовым призером в одноместных санях в категории спринт. Еще одна бронза досталась Дарье Пересторониной и Марии Посельской в спринте в двухместных санях.

В этой же дисциплине саночницы из Московской области Дарья Перестронина и Мария Посельская заняли второе место. Еще одно серебро в активе Дарьи Олесик в одиночных санях.

Всероссийские соревнования по санному спорту «Кубок памяти Леонида Гарта» проходили в Сочи на санно-бобслейной трассе Фонда «Талант и успех» 22 и 23 декабря.