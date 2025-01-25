Подмосковные саночники выиграли 4 медали на всероссийских соревнованиях

Представители Подмосковья выиграли четыре медали на всероссийских соревнованиях по санному спорту «Кубок Кубков — 2025». В копилке Московской области золото, серебро и две бронзы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

Дуэт подмосковных спортсменок Виктории Демченко и Олеси Михайленко занял первое место в дисциплине «двухместные сани» среди женщин. Дарья Олесик стала обладательницей серебряной награды на одноместных санях.

Павел Репилов занял второе место в мужском старте на одноместных санях. Еще одну бронзу подмосковные саночники завоевали в эстафете. В составе команды выступали Дарья Олесик, Павел Репилов, Кирилл Виниченко и Вадим Виноградов.

Напомним, финал турнира состоится 25 января. Спортсмены будут состязаться в дисциплине «спринт». Соревнования проходят в Сочи в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Участниками турнира стали 50 спортсменов из восьми регионов страны.