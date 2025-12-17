Подмосковные саночники выиграли 4 медали на всероссийских соревнованиях

Всероссийские соревнования «Юношеский Кубок» по санному спорту 2025 прошли с 10 по 16 декабря в Красной поляне. Сборная Подмосковья выиграла четыре медали.

В копилке представителей региона одно золото, два серебра и одна бронза.

Победителем в составе сборной Московской области стал Никита Телецкий из спортивной школы «Истина» в Дмитрове. Среди юношей 14-15 лет в заезде на одноместных санях он уверенно занял первое место.

Серебряная медаль досталась тандему Матвея Баринова и Никиты Смирнова, которые выступили в дисциплине «двухместные сани» среди юношей 16-17 лет.

Второе место подмосковные спортсмены заняли и в командных соревнованиях среди юношей и девушек того же возраста.

В личном зачете саночников 16-17 лет бронзу выиграл Юрий Павлов.

В турнире, который прошел в рамках федеральной программы «Спорт России», участвовали команды из Москвы, а также Московской, Кемеровской и Иркутской областей, Пермского, Красноярского и Краснодарского краев.