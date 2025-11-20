Подмосковные саночники выиграли 2 медали на всероссийских соревнованиях

Спортсмены из Подмосковья завоевали две медали на всероссийских соревнованиях «Молодежный Кубок» по санному спорту. В копилке Московской области оказалось золото и серебро.

Сильнейшим в одиночных соревнованиях среди юношей 14-15 лет стал Никита Талецкий, воспитанник дмитровской СШОР «Истина». В тройку лучших заезда также вошли представители Красноярского и Краснодарского краев.

В старте двухместных экипажей юношей 16-17 лет второе место занял тандем воспитанников дмитровской СШОР «Истина» Матвея Баринова и СШОР Альберта Демченко «Дмитров» Никиты Смирнова. Золото завоевали спортсмены из Краснодарского края, а бронзу — саночники из Москвы.

В Минспорте Московской области напомнили, что соревнования проходили с 12 по 18 ноября на санно-бобслейной трассе Образовательного фонда «Талант и успех» в Красной поляне. В турнире принимали участие 100 спортсменов.

«Молодежный Кубок» был организован в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».