Подмосковные саночники представят регион на Олимпийских играх в Италии

Подмосковные спортсмены Дарья Олесик и Павел Репилов представят регион на Олимпийских играх в Италии. Для участия в соревнованиях они уже получили лицензии от FIL.

Международная федерарация спорта определила обладателей олимпийских лицензий, которые выступят в нейтральном статусе. Теперь им предстоит пройти проверку

«Теперь эти спортсмены должны пройти проверку Международного олимпийского комитета (МОК) на соответствие критериям нейтрального статуса и получить официальные приглашения на Игры. Окончательное решение об их участии будет принимать МОК», — подчеркнула президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

Дарья Олесик и Павел Репилов представляют областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР Альберта Демченко в Дмитрове.

Зимний Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Саночники выступят с 7 по 12 февраля. Всего в составе сборной России выступят 25 мужчин и 25 женщин.