Подмосковные самбисты завоевали 3 медали на Кубке Европы среди студентов

Подмосковные спортсмены завоевали три медали на Кубке Европы по самбо среди студентов. Они получили два золота и одно серебро.

Как рассказали в региональном министерстве спорта, Савелий Солдатенков выиграл золотую награду в весовой категории более 98 килограммов. Среди студентов 64 килограммов лучшим стал Азамат Умаев.

Серебро в своей весовой категории получил Кирилл Паршин. Все участники турнира — воспитанники королевской школы самбо.

Соревнования прошли в городе Нови-Сад в Сербии в формате личного первенства. В них участвовали представители университетских команд из девяти стран мира. Они соревновались в двух дисциплинах: «спортивное самбо» и «боевое самбо».