Подмосковные самбисты выиграли 3 медали на первенстве России

Фото: Всероссийская федерация самбо

Подмосковные спортсмены выиграли три медали на первенстве России по самбо среди юниоров и юниорок до 24 лет. Они получили два золота и одно серебро.

Как рассказали в региональном Минспорте, медали высшей пробы завоевали Александр Плеханов из Подольска и Степан Солдатенков из Королева.

Бронзовую награду получила Эвелина Петрова из Королева.

Соревнования прошли см 14 по 17 января в Суздале.

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