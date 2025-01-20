Подмосковные самбисты выиграли 3 медали на первенстве России
Подмосковные спортсмены выиграли три медали на первенстве России по самбо среди юниоров и юниорок до 24 лет. Они получили два золота и одно серебро.
Как рассказали в региональном Минспорте, медали высшей пробы завоевали Александр Плеханов из Подольска и Степан Солдатенков из Королева.
Бронзовую награду получила Эвелина Петрова из Королева.
Соревнования прошли см 14 по 17 января в Суздале.
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