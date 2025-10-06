Подмосковные самбисты стали победителями первенства мира в Индонезии

Спортсмены Московской области выиграли три золотые медали на первенстве мира по самбо. Соревнования проходили в Индонезии с 3 по 5 октября, сообщили в подмосковном Минспорте.

Регион представляли юноши и девушки 16-18 лет, а также юниоры и юниорки 18-20 лет.

София Полущева из Электростали завоевала золото в весовой категории 54 килограмма. За медаль высшей пробы она боролась с самбисткой из Украины. Бронзовые награды по итогам состязаний получили представительницы Кыргызстана и Болгарии.

Спортсменка Дарья Еременко из Королева стала победительницей в соревнованиях среди девушек 59 килограммов. Серебро получила представительница Казахстана, а бронзу поделили самбистки из Украины и Туркменистана.

В весовой категории 64 килограмма среди юношей лучшим стал Амин Ермолаев из Королева. В финале он победил соперника из Узбекистана. На третьей ступени пьедестала расположились представители Туркменистана и Казахстана.

В Минспорте региона отметили, что всего на турнире было разыграно 37 комплектов наград. За низ боролся 371 спортсмен.