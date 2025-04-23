Подмосковные саблистки выиграли две медали на чемпионате России по фехтованию

​Чемпионат России по фехтованию проходит в Уфе. Саблистки из Подмосковья Яна Егорян и Алина Ключникова выиграли на соревнованиях две медали.

В пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области сообщили, что чемпионка Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира Яна Егорян встретилась в финале с чемпионкой мира среди юниоров Алиной Ключниковой. Во время первого периода силы спортсменок были равными, однако затем преимущество перешло на сторону второй – на перерыв она ушла со счетом 8:4.

Затем Яна Егорян сократила разрыв до 7:8. Позже она сравняла счет, затем дважды промахнулась, но в конце боя одержала победу и стала четырехкратной чемпионкой России.

Соревнования проводят по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».