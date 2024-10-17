Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемую в краже из магазина в Видном

Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемую в краже из супермаркета в Видном. В магазине сработала тревожная сигнализация.

Приехав на вызов, правоохранители выяснили, что сорокалетняя жительница Долгопрудного сложила в свою сумку женскую и мужскую одежду и пронесла неоплаченные товары мимо кассы.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую и доставили ее в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств, проводится проверка.

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