Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемую в краже из магазина в Видном
Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемую в краже из супермаркета в Видном. В магазине сработала тревожная сигнализация.
Приехав на вызов, правоохранители выяснили, что сорокалетняя жительница Долгопрудного сложила в свою сумку женскую и мужскую одежду и пронесла неоплаченные товары мимо кассы.
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую и доставили ее в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств, проводится проверка.
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