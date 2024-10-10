Подмосковные росгвардейцы задержали нарушителя порядка в Серпухове

Сотрудники Серпуховского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 38-летнего местного жителя. Мужчина устроил беспорядки на охраняемом объекте.

Росгвардейцы прибыли в администрацию городского округа Серпухов по сигналу «Тревога». На месте инцидента работники учреждения сообщили, что в помещение вошел незнакомец и начал угрожать им физической расправой.

Несмотря на требования покинуть территорию, мужчина продолжал вести себя агрессивно и неадекватно. Испугавшиеся сотрудники вызвали наряд Росгвардии, нажав кнопку тревожной сигнализации.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя порядка и доставили его в отдел для дальнейших разбирательств. Сейчас следователи устанавливают мотивы поступка мужчины.

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