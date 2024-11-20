Подмосковные росгвардейцы возложили цветы к Вечному огню в Реутове

Сотрудники Росгвардии по Московской области почтили память погибших коллег. Мероприятие прошло в Реутове.

На аллее у городского мемориала Славы участники возложили цветы к Вечному огню, отдав дань памяти тем, кто пожертвовал своими жизнями, исполняя служебные обязанности.

В церемонии возложения цветов приняли участие начальник Главного управления Росгвардии по Московской области полковник полиции Птр Зоров, председатель региональной общественной организации ветеранов войск правопорядка полковник милиции в отставке Иван Панков.

Кроме того, в мероприятии участвовали руководители структурных подразделений регионального органа, ветераны службы и семьи росгвардейцев.