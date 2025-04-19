Подмосковные росгвардейцы вернулись с Северного Кавказа после службы

В подмосковном управлении Росгвардии торжественно встретили бойцов ОМОН «Пересвет» и СОБР, которые вернулись со служебной командировки в Северо-Кавказском регионе. Там они три месяца помогали другим силовым структурам обеспечивать порядок и безопасность.
«Сегодня я поздравляю вас с благополучным возвращением домой! В очередной раз вы доказали, что готовы выполнить любую задачу, в любой точке нашей страны, на самом высоком уровне и в непростых условиях. Благодарю вас за службу!» — отметил исполняющий обязанности начальника Главного управления Росгвардии по Московской области полковник полиции Сергей Новичков.
За отличную службу бойцам вручили благодарности и подарки. После отдыха сотрудники снова приступят к выполнению своих задач.
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