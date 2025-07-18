Подмосковные росгвардейцы вернулись из командировки на Северный Кавказ

Главное управление Росгвардии Подмосковья встретило из командировки сотрудников СОБР «Гюрза» и ОМОН «Русич», которые выполняли служебно-боевые задачи в Северо-Кавказском регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В течение нескольких месяцев более 50 силовиков обеспечивали общественный порядок и участвовали в оперативных мероприятиях в непростых условиях.

И.о. начальника Главного управления Росгвардии по Московской области, полковник полиции Сергей Новичков поблагодарил их за успехи при выполнении поставленных задач. Спецназовцев отметили грамотами и вручили им ценные подарки. Некоторым — присвоили очередные офицерские звания.

В ведомстве дополнили, что после небольшого отдыха росгвардейцы вернутся к работе.