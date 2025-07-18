Подмосковные росгвардейцы вернулись из командировки на Северный Кавказ

Главное управление Росгвардии Подмосковья встретило из командировки сотрудников СОБР «Гюрза» и ОМОН «Русич», которые выполняли служебно-боевые задачи в Северо-Кавказском регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В течение нескольких месяцев более 50 силовиков обеспечивали общественный порядок и участвовали в оперативных мероприятиях в непростых условиях.
И.о. начальника Главного управления Росгвардии по Московской области, полковник полиции Сергей Новичков поблагодарил их за успехи при выполнении поставленных задач. Спецназовцев отметили грамотами и вручили им ценные подарки. Некоторым — присвоили очередные офицерские звания.
В ведомстве дополнили, что после небольшого отдыха росгвардейцы вернутся к работе.
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