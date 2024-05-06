Подмосковные росгвардейцы собрали гумпомощь для бойцов СВО | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 14:12 Подмосковные росгвардейцы собрали гумпомощь для бойцов СВО пресс-служба Главного управления Росгвардии по МО

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В преддверии Дня Победы сотрудники Подольского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии Подмосковья приняли участие в акции «Своих не бросаем». Мероприятие прошло совместно с кадетами военно-патриотического движения «Гвардейская смена» подшефной школы № 25.

Росгвардейцы и кадеты объединили усилия в сборе гуманитарной помощи для бойцов, действующих в зоне СВО. В посылках, собранных совместными усилиями, находятся продукты, сухие напитки, предметы первой необходимости, а также медикаменты и сладости.

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Посылки уже переданы представителям волонтерских организаций, которые в ближайшее время доставят их вместе с письмами с выражением поддержки российским военнослужащим.

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