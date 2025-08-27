Подмосковные росгвардейцы сдали более 30 литров крови на донорской акции

Сотрудники Росгвардии из Подмосковья сдали более 30 литров крови в рамках ежегодной донорской акции «От сердца к сердцу». Мероприятие прошло в Реутове на базе главного управления ведомства. Для забора использовали передвижную станции переливания.

Перед процедурой все росгвардейцы прошли медосмотр для оценки состояния здоровья. Донорами выступили более 100 человек.

«Каждый участник внес свой вклад и проявил искреннее желание помочь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации» — сказал заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Московской области по военно-политической работе Андрей Шелудченков.

Присоединились к инициативе и новички, и почетные доноры среди стражей порядка, а также члены семей росгвардейцев.

Московский областной центр крови выразил благодарность за многолетнюю помощь и отзывчивость правоохранителей и их родных.