Подмосковные росгвардейцы рассказали школьникам о своей работе

Сотрудники подмосковной Росгвардии поздравили юных жителей региона с наступающим Новым годом. Они провели акцию» Дед Мороз специального назначения».

Специалисты СОБР «Булат» встретились четвероклассниками гимназии № 3 и вручили им новогодние подарки. Они показали ребятам видеоролик о своей работе и дали примерить форменное обмундирование, общий вес которого достигает более 20 килограммов.

Также о своей работе рассказали сотрудники Серпуховского ОВО, которые пригласили учеников школы № 10 на территорию подразделения.