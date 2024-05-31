Подмосковные росгвардейцы провели учения на охраняемом объекте в Раменском
Подмосковные росгвардейцы и сотрудники одного из охраняемых объектов топливно-энергетического комплекса провели совместные учения в Раменском. Цель тренировки — добиться слаженности действий при возникновении угрозы предприятию.
Как пояснили в ведомстве, специалисты выявили и совместными усилиями блокировали угрозу объекту.
«Отработано взаимодействие и слаженность работы ведомства и предприятия, дана оценка эффективности защиты объекта», — рассказал начальник отдела контроля за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса Главного управления Росгвардии по Московской области полковник полиции Роман Леонов.
Он добавил, что учения прошли успешно, а все цели и задачи тренировки выполнены в полном объеме.
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