Подмосковные росгвардейцы провели товарищеский матч по футболу на «Байконуре»

Росгвардейцы, дислоцированные на территории комплекса «Байконур», сыграли в футбол с работниками Полевого учреждения Банка России. Матч приурочили ко Дню образования ведомства.

«Футбол — это командная игра, которая требует умения действовать сообща, что не менее важно и в нашей ежедневной служебной деятельности», — отметил заместитель начальника вневедомственной охраны на комплексе «Байконур» подмосковного главка Росгвардии майор полиции Алексей Трофимов.

Победителями стали росгвардейцы. Они выиграли матч со счетом 7:4.

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