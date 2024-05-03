Подмосковные росгвардейцы провели патриотические акции к 9 Мая | 360°

03 мая 2024, 14:22
Подмосковные росгвардейцы провели патриотические акции к 9 Мая
Сотрудники подмосковной Росгвардии провели патриотические акции. Мероприятия приурочили ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Росгвардейцы высадили саженцы клена в Мытищах. Цель акции — посадить 27 миллионов именных деревьев в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.
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Сотрудники Домодедовского отдела Росгвардии в составе жюри поучаствовали в конкурсе «Смотр строя и песни» среди учащихся подшефной школы № 12.
Ребята исполнили патриотические песни, показали творческие номера, а также продемонстрировали свою подготовку и строевую выправку.
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