Подмосковные росгвардейцы провели мастер-классы для детей в летних лагерях

Сотрудники подмосковной Росгвардии провели встречи с детьми во время летних каникул. Им рассказали об особенностях профессии.

Как рассказали в ведомстве, мероприятия прошли в рамках акции «Каникулы с Росгвардией». Правоохранители посетили детский лагерь «Сокол» в Коломне. Там для отдыхающих провели мастер-класс по самообороне. Росгвардейцы показали навыки в защите от правонарушителей. Ребята также смогли осмотреть служебный автомобиль и спецсредствами.

Сотрудники ведомства, которые следят за порядком на комплексе «Байконур» провели для детей экскурсию в «Гагаринскую беседку», где в 1961 году прошла встреча будущих космонавтов с военачальниками. Ребята узнали больше об историческом событии и смогли задать интересующие вопросы.

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