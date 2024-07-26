Подмосковные росгвардейцы провели мастер-классы для детей в летних лагерях

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники подмосковной Росгвардии провели встречи с детьми во время летних каникул. Им рассказали об особенностях профессии.

Как рассказали в ведомстве, мероприятия прошли в рамках акции «Каникулы с Росгвардией». Правоохранители посетили детский лагерь «Сокол» в Коломне. Там для отдыхающих провели мастер-класс по самообороне. Росгвардейцы показали навыки в защите от правонарушителей. Ребята также смогли осмотреть служебный автомобиль и спецсредствами.

Сотрудники ведомства, которые следят за порядком на комплексе «Байконур» провели для детей экскурсию в «Гагаринскую беседку», где в 1961 году прошла встреча будущих космонавтов с военачальниками. Ребята узнали больше об историческом событии и смогли задать интересующие вопросы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Тайна семьи или тайные семьи. Что известно о женах и детях Павла Дурова

«Обычное растение». Включение шалфея и мяты в список запрещенных раскритиковали

Приговор для Фарион. За что неонацисты казнили украинскую националистку

Фейк: подростков в России агитировали бросить школу ради работы на заводах БПЛА

Цены на жилье в России останутся прежними. Спрос сравнялся с предложением

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте