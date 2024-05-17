Подмосковные росгвардейцы примут участие в турнире по боксу в Сочи | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 14:49 Подмосковные росгвардейцы примут участие в турнире по боксу в Сочи Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Сборная команда Центрального округа Росгвардии примет участие в чемпионате по боксу «Кубок Победы». На ринге сойдутся 70 лучших спортсменов ведомства в восьми весовых категориях.Турнир проходит с 16 по 18 мая в Сочи.

Среди лучших боксеров — военнослужащие одной из подмосковных воинских частей дивизии по охране важных государственных объектов.

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По итогам турнира спорткомитет Росгвардии сформирует сборную команду боксеров, которая представит ведомство на чемпионатах среди силовых структур на российских и международных соревнованиях.

Звезды мирового бокса и олимпийские чемпионы вручат награды победителям 18 мая.

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