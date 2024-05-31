Подмосковные росгвардейцы поздравили школьников с наступающим Днем защиты детей

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники подмосковной Росгвардии организовали для школьников из Балашихи, Королева и Орехово-Зуева экскурсии по подразделениям, а также увлекательную викторину. Мероприятия приурочили ко Дню защиты детей.

Как пояснили в ведомстве, сотрудники Балашихинского ОВО пригласили школьников на «День открытых дверей» — дети увидели место работы правоохранителей. Ребятам показали элементы экипировки сотрудников вневедомственной охраны, рассказали о правилах ведения радиообмена и предложили желающим побывать внутри служебного автомобиля.

В Королеве росгвардейцы навестили дошкольников и предложили им поучаствовать в викторине, а в Орехово-Зуеве стражи порядка поздравили участников фитнес-фестиваля «Выше радуги» с предстоящим праздником и вручили им сладкие подарки.

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