Подмосковные росгвардейцы поучаствовали в Едином дне голосования
Сотрудники и военнослужащие Главного управления Росгвардии по Московской области голосуют в Единый день выборов. Правоохранители приходят на избирательные участки со своими семьями
Голосовать приходится с учетом служебной нагрузки. Если нет возможности прийти в пункт голосования они пользуются возможностью отдать свой голос дистанционно через сайт госуслуг.
Выборы проходят в 28 городских округах Московской области с 6 по 8 сентября.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Каратистки из Лобни завоевали серебро на всероссийских юношеских играх
Предсказать сложно. В Пентагоне спрогнозировали завершение украинского конфликта
Сийярто раскритиковал призыв разрешить ВСУ наносить удары по России
Лесной пожар потушили в Орехово-Зуевском городском округе
Пожар разгорелся в Алабушеве
Мастер-класс по использованию смартфонов провели для пенсионеров в Лобне
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте