Подмосковные росгвардейцы поучаствовали в Едином дне голосования

Сотрудники и военнослужащие Главного управления Росгвардии по Московской области голосуют в Единый день выборов. Правоохранители приходят на избирательные участки со своими семьями

Голосовать приходится с учетом служебной нагрузки. Если нет возможности прийти в пункт голосования они пользуются возможностью отдать свой голос дистанционно через сайт госуслуг.

Выборы проходят в 28 городских округах Московской области с 6 по 8 сентября.

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