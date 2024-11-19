Подмосковные росгвардейцы посетили семейный центр в Волоколамске

В ходе посещения росгвардейцы в игровой форме рассказали детям о правилах безопасного поведения как дома, так и на улице, превратив серьезные темы в увлекательные занятия. Правоохранители подчеркнули важность не вступать в разговор с незнакомцами и не уходить в отдаленные или безлюдные места без сопровождения взрослых.

Росгвардейцы также напомнили детям о необходимости использования средств защиты во время активного зимнего отдыха. Они объяснили, что при катании на коньках или лыжах обязательно нужно надевать шлем, наколенники и налокотники, чтобы снизить риск получения ушибов.

В завершение встречи детям вручили сладкие подарки. Воспитанники семейного центра с радостью восприняли угощения.