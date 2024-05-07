Подмосковные росгвардейцы почтили память погибших сотрудников | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 17:23 Подмосковные росгвардейцы почтили память погибших сотрудников Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Сотрудники Главного управления Росгвардии Подмосковья почтили память погибших товарищей. Ровно 25 лет назад они были убиты при выполнении служебного долга.

Офицеры Росгвардии встретились с матерью Алексея и Александра Фоминых, которые 7 мая 1999 года потеряли жизнь в результате преступных действий злоумышленника. Светлана Александровна выразила благодарность и признательность росгвардейцам за их постоянную поддержку и помощь.

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На территории Главного управления Росгвардии по Московской области была установлена мемориальная табличка, посвященная старшему сержанту полиции Александру Фоминых и младшему сержанту полиции Алексею Фоминых. Ежегодно в этот день росгвардейцы проводят церемонию возложения цветов в память о своих погибших товарищах.

В знак уважения к братьям Фоминым одному из проездов в городском округе Реутов присвоена их фамилия. Там находится комплекс зданий подмосковного главка Росгвардии.

7 мая 1999 года братья Фомины получили информацию о том, что в подъезде жилого дома в Реутове неизвестный мужчина угрожает жильцам гранатой. Прибыв по указанному адресу, правоохранители вошли в подъезд, где преступник активировал взрывное устройство. Для предотвращения человеческих жертв братья Фомины закрыли собой эпицентр взрыва, что привело к получению ими несовместимых с жизнью ранений.

За самоотверженное выполнение своего долга и проявленное мужество братья были посмертно награждены орденом Мужества указом президента России.

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