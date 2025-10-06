Подмосковные росгвардейцы передали гуманитарную помощь участникам СВО

Сотрудники Подольского отдела Росгвардии собрали и передали гуманитарную помощь для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. Мероприятие прошло на базе средней школы № 18.

Правоохранители вместе с кадетами передали все собранное продовольствие и предметы первой необходимости волонтерам для отправки адресатам.

В пресс-службе ведомства отметили, что подобные акции помогают оказать реальную поддержку бойцам на передовой. Также инициативы показывают подрастающему поколению важность взаимопомощи, гражданской ответственности и патриотизма.