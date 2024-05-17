Подмосковные росгвардейцы организовали для школьников Рузы экскурсию в музей | 360°

17 мая 2024, 16:33
Подмосковные росгвардейцы организовали для школьников Рузы экскурсию в музей
Подмосковные росгвардейцы провели для школьников тематический урок
Сотрудники подмосковной Росгвардии организовали для школьников увлекательную экскурсию в Рузский краеведческий музей. Ребята познакомились с богатым историческим наследием Подмосковья и узнали множество интересных исторических фактов.
После экскурсии росгвардейцы провели для школьников тематический урок «Герои нашего времени». Они рассказали ребятам о своей работе по защите правопорядка, а также о главных традициях службы. Экскурсию и урок приурочили к Международному дню музеев
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