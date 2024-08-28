Подмосковные росгвардейцы оказали помощь пострадавшему в ДТП мотоциклисту

управление Росгвардии по Московской области
Фото: управление Росгвардии по Московской области

Сотрудники Королевского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области, сержант полиции Амин Гусейнов и прапорщик полиции Дмитрий Бурканов, оказали первую помощь водителю мотоцикла. Он пострадал в дорожном происшествии.

Во время движения по Болшевской эстакаде они заметили дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мотоцикла. При выяснении обстоятельств инцидента сотрудники правоохранительных органов установили, что мотоциклист не справился с управлением и столкнулся с другим транспортным средством.

Несмотря на возникшую ситуацию, сотрудники Росгвардии немедленно уведомили экстренные службы и вызвали медицинскую бригаду. Они также самостоятельно оказали необходимую помощь байкеру, который получил травму головы.

Пострадавшего доставили в ближайшую больницу, и на данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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