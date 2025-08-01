Подмосковные роллеры выиграли 32 медали на всероссийских соревнованиях

Сборная Подмосковья по роллер спорту выиграла 32 медали на всероссийских соревнованиях в Самаре. Они завоевали 15 золотых, 11 серебряных и шесть бронзовых наград.

В дисциплине «Спринт 100 метров» золотые медали завоевали Виктория Ручейкова и Артем Перминов, серебро досталось Яне Артемовой, Маргарите Ручейковой и Федору Павлову.

В спринте на 500 метров победителями стали Федор Павлов, Виктория Ручейкова и Артем Перминов. Яна Артемова и Маргарита Ручейкова добавили в копилку команды серебряные награды. На дистанции 1000 метров золото вновь взяли Павлов, Ручейкова и Перминов, а Маргарита Ручейкова и Яна Артемова заняли второе и третье места соответственно.

В гонке на 5000 метров лидерами стали Георгий Ручейков, Маргарита Ручейкова, Виктория Ручейкова, Федор Павлов и Артем Перминов. Кирилл Капустин финишировал вторым, а Яна Артемова и Полина Жаткина замкнули тройку призеров.

В марафоне на 20 километров среди женщин Виктория и Маргарита Ручейковы заняли первое и второе места. Среди мужчин серебро и бронзу завоевали Федор Павлов и Максим Таширев. В этой же дисциплине в возрастной категории от 13 лет Георгий Ручейков стал победителем, а Кирилл Капустин — серебряным призером. Среди женщин второе и третье места заняли Полина Жаткина и Яна Артемова.

Всего в соревнованиях участвовали более 200 человек из 14 регионов России. Турнир прошел в рамках федеральной программы «Спорт России».