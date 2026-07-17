Подмосковные регоператоры вывезли свыше 4 млн кубометров мусора с начала года

С начала года с территорий Воскресенского и Алексинского кластеров на комплексы по переработке отходов направили более 4,3 миллиона кубометров мусора. Этот объем на 6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В зону работы региональных операторов входят Люберцы, Жуковский, Бронницы, Воскресенск, Солнечногорск, Клин, часть территории Химок, а также Раменское, Егорьевск и Шатура.

Для вывоза отходов используют более 240 единиц специализированной техники — мусоровозов, бункеровозов и ломовозов. Все машины оснащены системой спутникового мониторинга ГЛОНАСС, что позволяет диспетчерам отслеживать их перемещение, контролировать маршруты и при необходимости оперативно корректировать их с учетом дорожной ситуации.

При наличии свободного доступа к контейнерным площадкам вывоз отходов осуществляется по установленному графику. Однако одной из основных проблем для коммунальных служб остаются припаркованные автомобили, которые перекрывают проезды во дворах и мешают подъезду спецтехники к местам сбора мусора.

О случаях блокировки специалисты оперативно сообщают ответственным организациям, чтобы устранить препятствия и обеспечить своевременный вывоз отходов на комплексы переработки.