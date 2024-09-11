Подмосковные регоператоры вывезли более 11 миллионов кубометров мусора летом

С июня по август региональные операторы вывезли свыше 11 миллионов кубометров отходов в Подмосковье. В семи кластерах на КПО отправили как крупногабаритные строительные отходы, так и мелкий мусор. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Алексинском кластере объем вывезенного мусора превысил 560 тысяч, в Воскресенском — свыше 1,7 миллиона, в Каширском — около 78 тысяч кубометров. В ведомстве уточнили, что для бесперебойной работы операторы используют мусоровозы, бункеровозы и ломовозы.

Отмечается, что небольшая, но значимая часть отходов пригодна для переработки и повторного использования. В министерстве также поблагодарили жителей, которые ответственно подходят к раздельному сбору мусора.

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