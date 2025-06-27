Подмосковные регоператоры по вывозу мусора внедрили систему защиты техники от ЛЭП

Регоператоры Воскресенского и Алексинского кластеров усилили безопасность работы коммунальной техники. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Иногда при работе под линиями электропередач есть риск, что стрела ломовоза может задеть провода. Это приводит к поломке техники, отключению света в населенных пунктах или даже к пожару. Чтобы избежать таких ситуаций, на машины установили систему «Барьер-1М». Она улавливает электромагнитное поле от проводов и подает сигнал крановщику.

Если техника приближается к линии электропередач ближе чем на десять метров, водитель получает предупреждение. Когда расстояние становится меньше пяти метров — система автоматически отключает механизмы, чтобы избежать аварии.